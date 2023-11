POL-PDLD: Germersheim - Einbruch in Einkaufsmarkt

Dörrenbach (ots) - Am 25.11.23, zwischen 18.15-23.55 Uhr, kam es in Dörrenbach, in der Hauptstraße, zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Durch Aufhebeln der Terrassentür gelangten der/die Täter ins Haus und durchwühlten sämtliche Zimmer. Was entwendet wurde, muss noch genau ermittelt werden. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bad Bergzabern Telefon: 06343 ...

