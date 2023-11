Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Körperverletzung nach Fußballspiel in Wörth

Wörth (ots)

Am 25.11.2023 fand am Nachmittag ein A- Jugend Fußballspiel statt. Es spielte ein Fußballverein aus Wörth gegen einen Verein aus Haßloch in Wörth. Nach derzeitigem Stand sei es während des Spieles der jungen Erwachsenen bzw. Jugendlichen zu einer beleidigenden Äußerung seitens eines Spielers aus Wörth zum Nachteil eines Spielers aus Haßloch gekommen, was während des Spieles nicht vom Schiedsrichter geahndet worden sei. Nach dem Spiel sei dem Spieler aus Haßloch die beleidigenden Worte nochmals zugetragen worden. In dessen Verlauf habe der Spieler dann gegen 17:20 Uhr seinem Gegenspieler aus Wörth ins Gesicht geschlagen. Daraus wiederum ergab sich eine größere Auseinandersetzung zwischen ca. 30 Personen beider Teams. Die Polizei Wörth musste mit Unterstützungskräften aus der gesamten Polizeidirektion Landau anfahren um die Lage zu klären. Es gab nach derzeitigem Stand 4 leicht verletzte Personen. Aus dem Einsatz ergaben sich eine Reihe von Strafanzeigen, welche bei der Polizei Wörth entsprechend bearbeitet werden.

