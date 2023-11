Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Altdorf - Spiegel von PKW abgeschlagen

Altdorf (ots)

Von einem PKW Volvo, der im Zeitraum Donnerstag bis Samstag in der Hauptstraße in Höhe der Hausnummer 40 abgestellt war, wurde von unbekanntem Täter der linke Außenspiegel abgeschlagen oder abgetreten. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Edenkoben in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell