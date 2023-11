Germersheim (ots) - Am Freitagabend, den 24.11.2023, um 19:50 Uhr, versuchten zwei Täter, durch die Terrassentür im rückwärtigen Bereich in ein Wohnhaus in der Danziger Straße in Bellheim gewaltsam einzubrechen. Der Eigentümer des Anwesens war zuhause und störte die Täter bei ihrem Vorhaben, woraufhin beide flüchteten. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Auffinden der Täter. Es entstand ...

