Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bellheim - Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Germersheim (ots)

Am Freitagabend, den 24.11.2023, um 19:50 Uhr, versuchten zwei Täter, durch die Terrassentür im rückwärtigen Bereich in ein Wohnhaus in der Danziger Straße in Bellheim gewaltsam einzubrechen. Der Eigentümer des Anwesens war zuhause und störte die Täter bei ihrem Vorhaben, woraufhin beide flüchteten. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Auffinden der Täter. Es entstand Sachschaden an der Terrassentür. Die Täter waren männlich, von schlanker Statur und hatten eine Körpergröße 170 bis 180 cm. Beide waren dunkel gekleidet. Wer hat zum Tatzeitpunkt verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Danziger Straße in Bellheim gesehen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim unter der Telefonnummer 072749580 oder per E-Mail pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell