Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfall zwischen Wernersberg und Völkersweiler

B48 (ots)

Am heutigen Nachmittag kam es auf der B48 zwischen Wernersberg und Völkersweiler zu einem Zusammenstoß im Begegnungsverkehr. Hierbei geriet ein Hyundai-Fahrer bei einsetzendem Eisregen in einer Kurve ins Rutschen. In einer Kurve schleuderte er mit seinem Heck gegen die linke Seite eines entgegenkommenden Dacia. Die 30-Jährige Dacia-Fahrerin und ihr 3-Jähriger Sohn wurden nach derzeitigem Stand ebenso leicht verletzt wie der Hyundaifahrer. Alle Beteiligten wurden vorsorglich in Krankenhäuser gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Aus diesem Grund musste die Strecke zeitweise komplett gesperrt werden.

