Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Farbschmierereien an Linienbussen

Bad Bergzabern (ots)

In der Zeit von 23.11.23 16:00 Uhr bis 24.11.23 06:30 Uhr wurden am Bahnhof Bad Bergzabern drei Linienbusse durch bislang unbekannte Täter mit blauer und roter Farbe beschmiert. Durch die Farbschmierereien entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Zeugen werden gebeten sich unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern zu melden.

