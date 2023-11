Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Zündeln und seine Folgen

Bild-Infos

Download

Landau (ots)

Am 23.11.2023 wurde der Polizei Landau gegen 17:10 Uhr ein brennender PKW in der Wilhelm-Schech-Straße in Landau gemeldet. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass der Brand beim PKW Fiat im Bereich des Motorraums ausbrach. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Am PKW entstand Totalschaden in Höhe von 8000 Euro. Im Rahmen der vor Ort durchgeführten Ermittlungen konnte in Erfahrung gebracht werden, dass ein Jugendlicher kurz vor Ausbruch des Brandes auf einem angrenzenden Balkon zündelte. Hierbei steckte dieser eine Küchenrolle an. Die brennende Küchenrolle wurde vom Balkon getreten und fiel auf das geparkte Fahrzeug. Hierdurch geriet der PKW wohl in Brand. Der Jugendliche wird sich nun in einem Strafverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell