Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0660 --Vom Balkon geschossen--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Horn-Lehe, OT Horn, Kohlmannstraße Zeit: 11.11.2023, 15:50 Uhr

Am Samstagnachmittag soll ein 36 Jahre alter Mann von seinem Balkon in Horn-Lehe einen Schuss aus einer Schreckschusswaffe abgegeben haben. Dadurch wurde ein größerer Polizeieinsatz ausgelöst.

Zeugen meldeten der Polizei gegen 15:50 Uhr einen Schuss von einem Balkon eines Mehrparteienhauses in der Kohlmannstraße. Außerdem gaben sie an, der 36-Jährige hätte mit einer Pistole hantiert. Die alarmierten Einsatzkräfte sicherten den Bereich schnell ab. Nachdem die genaue Wohnung ermittelt wurde, konnte der mutmaßliche Schütze beim Verlassen des Hauses angetroffen und von Spezialkräften vorläufig festgenommen werden. In seiner Wohnung fanden sie eine Schreckschusswaffe und Munition. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz aufgenommen. Zudem wird die Kostenübernahme des Einsatzes durch den 36-Jährigen geprüft.

Die Polizei warnt aus diesem Anlass noch einmal ausdrücklich vor dem Umgang mit Schreckschuss- und sogenannten Anscheinswaffen. Auf die Distanz oder bei Dunkelheit kann unter Umständen nicht immer sofort eine unechte Waffe erkannt werden und einen polizeilichen Einsatz auslösen. Die Polizei muss Hinweise auf derartige Vorfälle sehr ernst nehmen und folglich zur Abwehr von Gefahren für andere und sich selbst so handeln, als sei die Waffe echt.

