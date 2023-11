Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 231123 - 2118 Frankfurt - Gallus: Diebstahl durch falsche Polizeibeamte - Zeugen gesucht

Frankfurt (ots)

(be) Gestern (22. November 2023) täuschten falsche Polizeibeamte eine Kontrolle vor und stahlen einem Touristen seine Reisekasse.

Gegen 10:40 Uhr befand sich der 41-jährige Spanier auf dem Parkplatz der LIDL-Filiale in der Mainzer Landstraße. Dort traten zwei Männer an ihn heran, die sich als Polizeibeamte ausgaben. Sie fragten ihn, ob er Bargeld mitführe und durchsuchten parallel sein Fahrzeug. Als sie Bargeld gefunden hatten, lenkte einer den Touristen ab, sodass der andere das Geld einstecken konnte. Anschließend beendeten sie ihre "Kontrolle" und flüchteten in einem grauen BMW Kombi mit Viersener Kennzeichen in Richtung Innenstadt. Die Trickdiebe erbeuteten 9.000 Euro. Die Täter können wie folgt beschrieben werden.

Täter 1:

männlich, etwa 180 cm groß, ca. 40 - 45 Jahre alt, Tattoo am Hals, blaue Augen, kräftige Statur; trug eine Polizeiweste.

Täter 2:

männlich, etwas kleiner und dicker als Täter 1, etwa 35 - 40 Jahre alt, schwarze Haare, Vollbart; trug einen roten Pullover.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tatverdächtigen, dem Fahrzeug und / oder zum Tathergang geben können, werden gebeten, sich mit der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069 755-10400 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell