Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe

FW-KA: Bewohnerin beim Kellerbrand aus Wohnung gerettet.

Östringen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen hat die Freiwillige Feuerwehr Östringen bei einem Kellerbrand die Bewohnerin aus ihrer verrauchten Wohnung gerettet. Da die Rollstuhlfahrerin wohl auch Rauchgase eingeatmet hatte, wurde sie vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in eine Klinik eingeliefert. Der Brand entstand durch eine eingeschaltete Herdplatte. Der Schaden begrenzt sich auf die Kücheneinrichtung. Insgesamt 55 Feuerwehrangehörige aus Östringen und Bad Schönborn waren am Sonntagmorgen mit mehreren Löschfahrzeugen und einer Drehleiter in Östringen im Einsatz. In einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Östringen kam es zu einem Kellerbrand. "Wir haben sofort die auf einen Rollstuhl angewiesene Mieterin aus der verrauchten Wohnung gerettet und ins Freie gebracht", berichtet Einsatzleiter Philipp Büchel über die Arbeit der Einsatzkräfte der Feuerwehr. Zwölf weitere Personen aus dem Mehrfamilienhaus wurden von der Feuerwehr ins Freie gebracht. Außer der Mieterin aus der Brandwohnung hat sich bei dem Feuer niemand verletzt. Der Brand konnte von der Feuerwehr schnell gelöscht werden. Durch eine eingeschaltete Herdplatte ist Inventar der Küche in Brand geraten. Sowohl die betroffene Wohnung als auch das komplette Treppenhaus waren verraucht. Die Feuerwehr setzte Hochleistungslüfter ein, um das Gebäude vom Rauch zu befreien. Der Rettungsdienst war mit zwei Rettungswagen und dem Notarzt im Einsatz. Organisatorischer Leiter Rettungsdienst war Jürgen Weber vom DRK. Vom Polizeirevier Bad Schönborn waren drei Streifenwagen vor Ort. Die Mühlhausener Straße musste während der Rettungs- und Löscharbeiten für den Verkehr gesperrt werden.

