PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbruch in Handyladen +++ Doppelschlag durch Einbrecher +++ mehrere Einbruchsversuche +++ versuchter Fahrzeugteile-Diebstahl +++ Pkw zerkratzt +++ Fußgänger von Pkw erfasst +++ mehrere Unfallfluchten

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbruch in Handyladen

Bad Homburg, Louisenstraße, 19.11.2023, 04:11 Uhr

Die unbekannten Täter schoben den Rollladen des Handyladens nach oben und schlugen anschließend mit einem Brecheisen die Fensterscheibe ein. Die Täter gelangten so in den Laden und entwendeten zahlreiche Apple-Produkte. Die Höhe des Stehlguts beläuft sich auf ca. 15.000 Euro. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro.

Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 mit der Bad Homburger Polizei in Verbindung zu setzen.

2. Doppelschlag durch Einbrecher

Friedrichsdorf, Alt Seulberg, 17.11.2023, 15:00 Uhr bis 23:00 Uhr

In gleich zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses wurde eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich zunächst durch Öffnen einer gekippten Terrassentür Zutritt zur ersten Wohnung. Hier wurde Bargeld und eine Goldmünze entwendet. In dem gemeinsamen Flur des Erdgeschosses wurde die Tür der benachbarten Wohnung aufgebrochen. Auch hier wurde Bargeld entwendet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro. Das Stehlgut beläuft sich insgesamt auf ca. 1550 Euro.

Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 mit der Bad Homburger Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

3. Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Bad Homburg, Brüningstraße, 17.11.2023, 08:00 Uhr bis 18.11.2023, 14:15 Uhr

Der oder die unbekannten Täter versuchten mehrere Fenster und Türen des Einfamilienhauses aufzuhebeln. Als dies misslang wurde mit einem Stein ein Fenster eingeschlagen. Ins Haus gelang der oder die Täter jedoch nicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro.

Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 mit der Bad Homburger Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

4. Weiterer Einbruchsversuch in Königstein

Königstein im Taunus, Mühlweg, 18.11.2023, 01:40 Uhr

Bislang unbekannte Täter versuchten mittels eines unbekannten Hebelwerkzeuges zunächst die Garage eines Einfamilienhauses zu öffnen. Der Versuch misslang. Anschließend hebelten die unbekannten Täter ein Fenster zu der leerstehenden Einliegerwohnung des Hauses auf und versuchten anschließend über eine Zwischentür ins Haupthaus zu gelangen, wobei die Alarmanlage des Hauses ausgelöst wurde. Aufgrund des Alarmes flüchteten die Täter unerkannt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.200 Euro.

Zeugen werden gesucht. Sachdienliche Hinweise bitte der Kriminalpolizei in Bad Homburg (Tel.: 06172-120-0) melden.

5. Versuchter Fahrzeugteile-Diebstahl

Glashütten, Hauptstraße, 16.11.2023, 19:00 Uhr bis 18.11.2023, 11:00 Uhr

Bislang unbekannte Täter versuchten mittels eines unbekannten Werkzeuges die Unterbodenverkleidung eines im öffentlichen Verkehrsraum abgestellten PKWs zu öffnen und sich so Zugang zu den Scheinwerfern zu verschaffen. Diese sollten mutmaßlich im Anschluss ausgebaut und entwendet werden. Der Versuch misslang und die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro.

Zeugen werden gesucht. Sachdienliche Hinweise bitte der Kriminalpolizei in Bad Homburg (Tel.: 06172-120-0) melden.

6. Pkw zerkratzt

Bad Homburg, Frölingstraße, 16.11.2023, 20:00 Uhr bis 17.11.2023, 08:00 Uhr

Der oder die unbekannten Täter zerkratzen die rechte Fahrzeugseite eines schwarzen VW Tiguan. Der Pkw parkte zur Tatzeit im frei zugänglichen Innenhof des Geschädigten. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 mit der Bad Homburger Polizei in Verbindung zu setzen.

7. Fußgänger von Pkw erfasst

Bad Homburg, Bachstraße, 17.11.2023, 17:13 Uhr

Ein Fußgänger überquerte zwischen zwei geparkten Pkw die Bachstraße. Ein von links herannahender BMW-Fahrer, der die Bachstraße befuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den Fußgänger. Dieser wurde lediglich leicht verletzt und durch einen hinzugerufenen Rettungswagen erstversorgt.

8. Unfallflucht im Kreuzungsbereich

Bad Homburg, Dietigheimer Straße / Saalburgstraße, 17.11.2023, 13:20 Uhr

Der Fahrer eines grauen Skoda befand sich auf der Linksabbiegerspur. Ein schwarzer BMW befand sich neben dem Skoda auf der Geradeausspur. Als die Ampel für beide Pkw grün zeigte, fuhren diese an. Der BMW-Fahrer touchierte hierbei mit seiner linken Fahrzeugseite die rechte Fahrzeugseite des Skoda. Der BMW-Fahrer fuhr in Richtung Hindenburgring unerlaubt davon. Am Skoda entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro.

Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 mit der Bad Homburger Polizei in Verbindung zu setzen.

9. Unfallflucht mit hohem Sachschaden

Usingen, Scheunengasse, 16.11.2023, 17:00 Uhr bis 17.11.2023, 06:30 Uhr

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug befuhr die Scheunengasse und touchierte beim Vorbeifahren die Beifahrerseite eines parkenden grauen Toyota. Die oder der Unfallverursacher/in fuhr weiter, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 3.000 Euro.

Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06081 / 92080 bei der Polizei in Usingen zu melden.

10. Nach Unfall davongefahren

Bad Homburg, Tannenwaldallee, 15.11.2023, 19:00 Uhr bis 17.11.2023, 14:00 Uhr

Ein schwarzer Seat parkte auf einem Parkplatz der Tannenwaldallee. Das Heck des Seat wurde von einem unbekannten Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Der oder die Unfallverursacher/in entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am Seat entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 mit der Bad Homburger Polizei in Verbindung zu setzen.

11. Unfallflucht bei der Feldbergschule

Oberursel, Kleine Schmieh, Parkplatz Feldbergschule, 19.11.2023, 09:39 Uhr

Zur oben genannten Tatzeit kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz der Feldbergschule in Oberursel. Der Geschädigte parkte seinen PKW auf einem Schülerparkplatz. Der unbekannte Unfallverursacher beschädigte beim Rangieren aus der Parklücke das Fahrzeug im Bereich der Stoßstange. Der entstandene Sachschaden wird auf 1500 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation Oberursel (06171/6240-0) in Verbindung zu setzen.

