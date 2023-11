PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Räuber verletzten 21-Jährigen in Bad Homburg +++ Falscher Bankmitarbeiter macht Beute +++ Einbrecher gehen leer aus

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Gescheiterte Räuber verletzen 21-Jährigen, Bad Homburg v. d. Höhe, Seedammweg, Im Rosengarten, Mittwoch, 15.11.2023, 19:42 Uhr

(jn)Am Mittwochabend ist ein 21 Jahre alter Mann aus Bayern von zwei bislang unbekannten Räubern verletzt worden. Er musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Der Geschädigte gab gegenüber der Polizei an, um 19:42 Uhr die späteren Täter im Bereich des Seedammweges, Ecke "Im Rosengarten" angesprochen und nach dem Weg gefragt zu haben. Infolgedessen soll das Duo von ihm Bargeld verlangt und dann auch auf ihn eingeschlagen haben, nachdem er der Aufforderung der Räuber nicht nachgekommen war. In dem Kontext soll einer der beiden etwa 25 Jahre alten Männer einen messerähnlichen Gegenstand hervorgeholt und den 21-Jährigen damit oberflächlich verletzt haben. Anschließend flüchtete der Geschädigte und musste später in einem Krankenhaus versorgt werden. Indes fahndeten Einsatzkräfte der Polizei nach den gescheiterten Räubern, ohne verdächtige Personen anzutreffen. Die zwei Unbekannten sollen etwa 1,80 Meter groß und dunkelhaarig gewesen sein sowie arabisch ausgesehen haben.

Zeuginnen oder Zeugen melden sich bitte bei der Bad Homburger Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06172 / 120 - 0.

2. Falscher Bankmitarbeiter erbeutet Bargeld, Friedrichsdorf-Dillingen, 15.11.2023, 15.30 Uhr

(pl)Am Mittwoch erbeutete ein Trickbetrüger eine größere Summe Bargeld sowie die Bankkarte eines Seniors aus Friedrichsdorf-Dillingen. Im Laufe des Tages hatte sich ein unbekannter Täter telefonisch bei dem Geschädigten gemeldet. Der Anrufer gab sich als Mitarbeiter der Sparkasse aus und kündigte an, dass bei dem Senior zu Hause gleich ein Bankmitarbeiter vorbeikommen würde, um das in der Wohnung befindliche Bargeld abzuholen. Gegen 15.30 Uhr erschien der angekündigte Mann bei dem Geschädigten und nahm neben einer größeren Summe Bargeld auch noch die EC-Karte seines Opfers mit. Der Abholer wurde als ca. 50 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und mit einem 10-Tage-Bart beschrieben. Getragen habe dieser eine schwarze Jacke und eine schwarze Hose.

Seien Sie bei "Anrufen von einer/Ihrer Bank" bitte immer höchst sensibel! Bestenfalls beenden Sie solche Gespräche immer sofort und rufen unter der Ihnen bekannten Nummer selbst bei Ihrer Bank an, um sich bezüglich der Richtigkeit der Kontaktaufnahme zu vergewissern. Geben Sie niemals Ihre PIN aus der Hand, schon gar nicht am Telefon und lassen Sie sich nicht von Betrügern zu keinen Geldübergaben verleiten.

3. Einbrecher dringen in Wohnhäuser ein, Bad Homburg/ Oberursel-Oberstedten, Sonntag, 12.11.2023, 16:00 Uhr bis Mittwoch, 16.11.2023, 17:00 Uhr

(wie) In den letzten Tagen sind Unbekannte in je ein Wohnhaus in Bad Homburg und Oberstedten eingebrochen. Zwischen Sonntag- und Mittwochnachmittag nutzten die Einbrecher in Oberstedten die Abwesenheit der Bewohner aus und näherten sich dem Einfamilienhaus in der Gotische Straße. Dort öffneten sie ein Fenster gewaltsam und gelangten so in das Innere. Die Unbekannten durchwühlten die Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde ist bisher nicht bekannt. In der Bad Homburger Taunusstraße öffneten Einbrecher am Mittwochnachmittag gewaltsam die Kellertür eines Einfamilienhauses. Auch hier wurden die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchwühlt und offensichtlich nichts entwendet. In beiden Fällen konnten die Täter unerkannt das Weite suchen. Der Sachschaden an den Gebäuden beläuft sich auf circa 2.000EUR.

Nun ermittelt die Kriminalpolizei und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06172/ 120-0 entgegen.

