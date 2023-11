Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen

PHR Demmin (ots)

Am Donnerstag, den 16.11.2023, um 16:15 Uhr wurde der Einsatzleitstelle des PP Neubrandenburg ein Unfall in der Wollweberstraße in Demmin gemeldet. An diesem waren drei Personen und ein Pkw beteiligt.Die sofort eingesetzten Polizeibeamten trafen mit den Rettungskräften gleichzeitig ein. Es wurde umgehend mit der Erstversorgung der Verletzten begonnen.Nach vorläufigem Ermittlungsstand, befuhr die 34-jährige Fahrzeugführerin eines VW Polo,den Verbindungsweg vom ALDI Markt - Parkplatz in Richtung der Einmündung zur Wollweberstraße. Hier hielt sie verkehrsbedingt an und hatte die Absicht, nach rechts auf die Wollweberstraße aufzufahren. Im gleichen Augenblick querte eine fünfköpfige Personengruppe diesen Einmündungsbereich, unmittelbar vor der haltenden Fahrzeugführerin. Die 34-Jährige fuhr los und kollidierte im gleichen Moment mit drei Personen aus dieser Gruppe. Dabei handelte es sich um eine 27-jährige Frau, welche beim Zusammenstoß auf die Motorhaube und von dort auf den Boden fiel. Des Weiteren stieß das Fahrzeug mit einer 31-Jährigen zusammen, welche einen Kinderwagen führte in dem sich ihr 1-jähriger Sohn befand.Der Kinderwagen stürzte um und auch die Kindesmutter fiel zu Boden. Alle drei Personen wurden bei diesem Unfall leichtverletzt und zur ambulanten Versorgung ins Krankenhaus Demmin gebracht. Das Kind blieb unverletzt. Am beteiligten Pkw entstand kein Sachschaden. Die Fahrzeugführerin selbst behielt sich vor, sich eigenständig ins KH Demmin zu begeben, um sich einer Untersuchung zu unterziehen. Alle beteiligten Personen des Verkehrsunfalles sind deutsche Staatsbürger und wohnen im Landkreis MSE. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

