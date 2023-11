Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Einbruch in Einfamilienhaus in 17348 Woldegk

PR Friedland (ots)

Am 16.11.2023 gegen 17:40 Uhr wurde der Einsatzleitstelle des PP Neubrandenburg ein Einbruch in ein Einfamilienhaus in Woldegk, Jägerstraße gemeldet.Nach gegenwärtigem Erkenntnisstand wurde die Terrassentür des Hauses im Laufe des Tages aufgebrochen. Das Haus wurde durchsucht und der oder die Täter entwendeten diversen Schmuck. Es ist ein Stehlschaden von ca.1.000 Euro sowie ein Sachschaden von 400 Euro entstanden. Der Tatzeitraum ist der 16.11.2023 in der Zeit von 14.30Uhr bis 17.15Uhr. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Aufklärung dieser Straftat. Wer Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht hat wendet sich bitte an die Polizei. Hinweise nimmt die Polizei in Friedland unter Telefon: 039601/3000,im Internet unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Im Auftrag

Jürgen Kolletzki

Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell