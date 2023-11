Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines Carports - hoher Sachschaden

PR Sassnitz (ots)

Am späten Nachmittag des 15.11.2023, gegen 18:15 Uhr, kam es zu einem Brand eines Carports in 18551 Hagen-Lohme. Hier geriet ein Carport und ein darunter befindlicher PKW in Brand. Gefahren für Anwohner bestanden zu keiner Zeit. Das Feuer konnte durch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Lohme, Sassnitz, Glowe und Sagard unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Ein Übergreifen auf andere Gebäude konnte durch die eingesetzten Kameraden verhindert werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 50.000 Euro. Eine Befragung des Eigentümers ergab, dass dieser einen Offen am Carport betrieb. Die ersten Ermittlungen vor Ort, auch unter Einbeziehung der Feuerwehr bestätigten, dass die Brandausbruchsstelle am Ofen festgestellt werden konnte.

Im Auftrag

Jürgen Kolletzki

Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

