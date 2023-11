Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Schwerverletzte Radfahrerin nach Verkehrsunfall

Ueckermünde (ots)

Am 16.11.2023 gegen 14:20 Uhr kam es in Ueckermünde, in der Belliner Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fahrrad. Nach bisherigen Ernittlungen befuhr die 35-jährige Pkw Fahrerin mit dem Renault in Ueckermünde die Werner-Seelenbinder-Straße in Richtung Einmündung Belliner Straße und beabsichtigte nach links auf die Belliner Straße einzufahren. Dabei kam es zur Kollision mit der 78-jährigen Radfahrerin, die daraufhin stürzte und schwerverletzt ins Klinikum nach Ueckermünde gebracht wurde. Am Pkw und am Fahrrad entstand ein Gesamtschaden von insgesamt 550 EUR. Bei den Beteiligten des Verkehrsunfalls handelt es sich um deutsche Staatsbürger mit Wohnsitz im Landkreis VG. Die Ermittlungen zur Unfallhergang dauern an. Im Auftrag Ina Gransow Polizeihauptkommissarin Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführerin vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell