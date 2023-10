Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Zwei Diebe eines Motorrollers im Rahmen der Fahndung angetroffen und festgenommen

Kleve (ots)

Am Freitag, 29.09.23, gegen 10:40 Uhr stellte ein 20-jähriger Klever seinen Motorroller an der Hoffmannallee ab. Er wurde von zwei Jugendlichen angesprochen, welche ein Kaufinteresse an dem Roller vorgaben. Da es jedoch unvereinbare Preisvorstellungen gab, ging der 20-Jährige in ein Geschäft zum Einkaufen. Nach dem Verlassen stellte er fest, dass sein Roller entwendet wurde. Aufgrund des vorausgegangenen Gesprächs fiel sein Verdacht sehr schnell auf die beiden Jugendlichen, die ihn zuvor angesprochen hatten.

Im Rahmen der polizeilichen Fahndung konnten die beiden Rollerdiebe mit dem Roller angetroffen und nach kurzer, fußläufiger Verfolgung vorläufig festgenommen werden. Es handelte sich um einen 16-jährigen und einen 17-jährigen Jugendlichen aus Kleve. Gegen beide wird nun zum wiederholten Mal ein Strafverfahren eingeleitet. Der Roller wurde dem Geschädigten noch vor Ort ausgehändigt (LSt)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell