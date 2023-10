Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rübenanhänger außer Kontrolle -umherfliegende Anhängerklappe beschädigt entgegenkommenden PKW- zwei Personen leicht verletzt.

Bedburg-Hau/Till-Moyland (ots)

Am Samstagnachmittag (30.September 2023) gegen 14:50 Uhr, geriet ein mit Rüben beladener Anhänger, der hinter einem Traktor eines 23-jährigen aus Bedburg-Hau stammenden Mannes angehangen war, auf der Berk`schen Straße im Ortsteil Till Moyland ins Schleudern und stieß gegen einen Straßenbaum. Der 23-jährige Traktorfahrer befuhr die Berk`sche Straße aus Richtung Alte Bahn kommend in Richtung B 57. Durch den Zusammenstoß mit dem Baum wurde die hintere Anhängerklappe abgerissen, schleuderte in den Gegenverkehr und prallte gegen den entgegenkommen-den PKW eines 63-jährigen Mannes aus Emmerich am Rhein. Durch den Zusammenstoß wurde der 63-Jährige in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr geborgen werden. Der 63-Jährige und seine 61-jährige Ehefrau, die sich ebenfalls im Fahrzeug als Beifahrerin befand, wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Die auf den Anhänger befindlichen Rüben fielen auf die Straße und waren über eine Strecke von 200 Metern an der Unfallstelle auf der Fahrbahn verteilt liegen ge-blieben. Die Berk`sche Straße war für die Zeit der Unfallaufnahme zwischen der Alten Bahn und der B57 für mehrere Stunden gesperrt. Der Traktorfahrer blieb unverletzt.

