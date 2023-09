POL-KLE: Kalkar - Vandalismus auf Friedhof

Kleve-Düffelward (ots) - Am Freitagmorgen (29. September 2023) kam es gegen 01:40 Uhr an der Klever Straße in Kleve zu einem Verkehrsunfall. Eine 39-jährige Frau aus Sonsbeck befuhr die Straße aus Richtung Niederlande kommend und verlor am Ausgang einer Linkskurve die Kontrolle über den Wagen. Der weiße Ford Fiesta geriet in den Grünstreifen, kollidierte mit ...

mehr