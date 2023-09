Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Motorradfahrer kollidiert mit Straßenbaum und verletzt sich schwer

Bedburg-Hau-Till-Moyland (ots)

Am Donnerstag (28. September 2023) kam es gegen 17:00 Uhr an der Sommerlandstraße in Bedburg-Hau zu einem Verkehrsunfall. Ein 44-jähriger Mann aus Kleve befuhr mit seinem Motorrad die Sommerlandstraße in Fahrtrichtung Bedburg-Hau und überholte zwei vor Ihm fahrende Pkws. Aufgrund eines entgegenkommenden Fahrzeugs musste der Mann aber zurück auf seine Fahrspur ausweichen und geriet dabei in den angrenzenden Grünstreifen. Der Mann verlor die Kontrolle über die Maschine und kollidierte seitlich mit einem Baum. Durch die Kollision zog sich der Mann schwere Verletzungen zu und musste in ein örtliches Krankenhaus verbracht werden. Lebensgefahr bestand aber nicht. (pp)

