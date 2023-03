Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugen nach Diebstahl auf Baustelle gesucht

Sömmerda (ots)

Im Tatzeitraum vom 15.03.2023 bis 20.03.2023 trieben Diebe auf einer Baustelle in Sömmerda ihr Unwesen. In der Weißenseer Straße stahlen sie mehrere Absperrzäune und Verkehrszeichen im Wert von etwa 1.500 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0073631 bei der Polizeiinspektion Sömmerda (Tel.: 03634/336-0) zu melden. (SO)

