POL-PDLD: Wörth - Verkehrskontrollen

Landau (ots) - Am Donnerstag, den 30.11.2023, um 18:00 Uhr, informiert die Polizei Landau in den Räumen ihrer Dienststelle in der Paul-von-Denis-Straße 5 über die vielfältigen Aufgaben und Tätigkeitsfelder im Polizeiberuf. Der Berufseinstieg ist sowohl für Abiturienten und Realschüler, als auch ...

Ein Dokument

mehr