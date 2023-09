HZA-UL: Rückreisekontrollen zum Ferienende/ Zoll stellt Goldschmuck, Zigaretten und Waffen sicher 93 Strafverfahren/33.000 Zigaretten/18 kg Tabak/235 x Schmuggelgold

Hauptzollamt Ulm

Drei Wochen lang haben Zollkontrolleinheiten unter der Leitung des Hauptzollamts Ulm im Rahmen einer geplanten Schwerpunktaktion den Ferien-Rückreiseverkehr im Umfeld des Transitroutenkreuzes der Autobahnen 7 und 8 bei Ulm unter die Lupe genommen.

Bei den Überprüfungen von 844 Reisenden und 251 Fahrzeugen fanden die Beamten neben 18 Kilogramm Tabak und 33.000 Zigaretten auch über 80 Mal Goldschmuck (insg. 235 Teile) sowie 28 verbotene Waffen, wie Springmesser und Schlagringe. In einigen Fällen war die Schmuggelware gut versteckt bzw. in den Fahrzeugen verbaut. So entdeckten die Fahnder z.B. Goldschmuck im Batteriefach eines Beatmungsgerätes oder Feinschnitt-Tabak in Tüten versteckt in diversen Hohlräumen eines PKW. Sie kassierten insgesamt knapp 60.000 Euro Zoll und Einfuhrumsatzsteuer nach und erhoben 21.000 Euro an Geldstrafen. Gegen acht Personen lagen Haftbefehle vor, die noch vor Ort vollstreckt wurden.

"Die Bilanz von 142 Verstößen an 15 Kontrolltagen zeigt ganz offensichtlich die Notwendigkeit, solch konzentrierter Aktionen", fasst Zoll-Einsatzleiter Jochen Schnell das Ergebnis zusammen.

Unterstützung bekamen die Zöllnerinnen und Zöllner vom Röntgen-Team des Ulmer Zolls, das mit der Vollmobilen Röntgenanlage sowie einem sog. SCAN-Van zur schnellen Durchleuchtung von Gepäckstücken dabei war und mehrere Hinweise auf versteckte Waffen und Zigaretten gab (s. Fotos). Zudem kamen Spürhunde für Rauschgift, Tabak und Bargeld zum Einsatz. Beteiligt waren Einheiten aus Ulm, Stuttgart, Pfullingen, Friedrichshafen und Lindau.

