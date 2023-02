Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Kühlergrill bei abgestelltem Pkw beschädigt

Unfallverursacher entfernt sich

Emmerich am Rhein (ots)

Am Dienstag (21. Februar 2023) kam es zwischen 10:50 Uhr und 11:10 Uhr an der Bredenbachstraße in Emmerich, zu einer Unfallflucht. Am rechten Straßenrand, in Fahrtrichtung Dedrichstraße, hatte ein Fahrzeughalter seine schwarze Mercedes A-Klasse abgestellt gehabt. Als er nach wenigen Minuten zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er einen eindrückten Kühlergrill feststellen. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei Emmerich unter 02822 7830. (pp)

