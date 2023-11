Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Nach Verkehrsunfall geflüchtet

Essingen (ots)

Eine 27-Jährige aus dem Kreis Südliche Weinstraße parkte ihren PKW am Morgen des 24.11.2023 im Römerweg in Essingen. Als sie am nächsten Tag zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie einen frischen Schaden an der linken Fahrzeugseite fest. Die Beschädigung wurde offenbar durch einen Vorbeifahrenden verursacht, welcher nach dem Zusammenstoß unerkannt von der Unfallstelle floh. Der Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf 1500 Euro.

Wer Hinweise abgeben kann oder den Verkehrsunfall gar beobachtet hat, wird gebeten sich telefonisch unter 06341-2870 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Landau zu wenden.

