POL-IZ: 230626. 1 Sankt Annen: Tödlicher Verkehrsunfall mit einem Kleinbus

Sankt Annen (ots)

Am Freitag um 23:21 Uhr befuhr ein 45jähriger Fahrzeugführer eines Kleinbusses die L156 aus St. Annen kommend Richtung Friedrichstadt. Höhe Einmündung zur L 149 (Österfeld) geriet das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Verkehrsinsel. Das Fahrzeug rutschte über den Geh- Und Radweg und prallte mit der Front gegen einen Baum. Der aus dem Lundener Umland stammende Fahrzeugführer erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Die Fahrbahn war bis 3:40 Uhr in beide Richtungen gesperrt.

