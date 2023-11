Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Start in die Weihnachtsmarkt-Zeit

Kaiserslautern/Westpfalz (ots)

Mit dem "Lautrer Advent" startet am heutigen Montag der erste Weihnachtsmarkt in der Westpfalz. Bis zum Jahresende sind die Buden und Stände täglich (mit Ausnahme des 26.11.) geöffnet. Weitere Märkte in der Region folgen an den kommenden Wochenenden.

Die Polizei in der Westpfalz hat sich intensiv auf die Vorweihnachtszeit vorbereitet und wird auf den Weihnachtsmärkten von Lauterecken bis Zweibrücken und von Rockenhausen bis Dahn mit regelmäßigen Fußstreifen präsent sein. Polizisten werden sowohl in Uniform als auch in ziviler Kleidung unterwegs sein. Sie wollen Straftaten verhindern, bei Bedarf schnell vor Ort sein und auch als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Wenn Sie also Fragen rund um das Thema Sicherheit auf Weihnachtsmärkten haben, oder während Ihres Besuches auf einem Markt etwas beobachten, das Ihnen komisch vorkommt: Sprechen Sie die Streifenteams einfach an!

Gleichzeitig kann jede/r einzelne Marktbesucher und -besucherin dazu beitragen, unerwünschte Ereignisse zu vermeiden, und verhindern, selbst Opfer einer Straftat zu werden. Beispielsweise beim Thema Taschendiebstähle. Unser Appell: Achten Sie auf Ihre Wertsachen! Lassen Sie weder Handy noch Geldbeutel unbeaufsichtigt am Tresen oder Stehtisch liegen. Nehmen Sie immer nur das mit, was Sie für einen Besuch auf dem Weihnachtsmarkt wirklich benötigen. Bargeld und andere Wertsachen sollten Sie eng am Körper tragen, am besten unter der Oberbekleidung verdeckt, um es vor unbefugten Zugriffen zu schützen.

Am kommenden Freitag. 24. November 2023, soll es dazu auch eine gemeinsame Präventionsaktion von Stadt und Polizei in der Kaiserslauterer Innenstadt geben. Mitarbeiter des Sachbereichs 15 - Zentrale Prävention des Polizeipräsidiums Westpfalz werden gemeinsam mit einem Streifenteam der Polizeiinspektion 1 sowie Mitarbeitern der städtischen Ordnungsbehörde auf den Straßen und Plätzen rund um den Weihnachtsmarkt unterwegs sein. Sie wollen mit den Menschen ins Gespräch kommen, Fragen beantworten und Flyer mit hilfreichen Tipps, wie man sich schützen kann, verteilen.

Rund um die Weihnachtsmärkte der Region wird die Polizei parallel auch ihre Verkehrskontrollen verstärken. Auf diese Weise sollen sogenannte Trunkenheitsfahrten möglichst rechtzeitig verhindert, oder aber alkoholisierte und unter Drogeneinfluss stehende Fahrer aus dem Verkehr gezogen werden. Ziel ist, dass alle nach jedem Marktbesuch sicher nach Hause kommen! Deshalb gilt auch und gerade in dieser Zeit das Motto: Wer trinkt, fährt nicht - und wer fährt, trinkt nicht! Jeder Markt bietet vielfältige Möglichkeiten an alkoholfreien Getränken. Marktbesucher sollten sich nur frühzeitig Gedanken machen, wie sie nach Hause kommen, und vereinbaren, wer das Fahren am Ende des Abends übernimmt.

Darüber hinaus sind während der gesamten Weihnachtsmarkt-Zeit Jugendschutzkontrollen beabsichtigt. Das heißt: Die Einsatzkräfte werden in den Innenstädten auch einen Blick darauf haben, dass die Vorschriften des Jugendschutzgesetzes eingehalten werden. Dazu gehört unter anderem auch die Kontrolle, ob Standbetreiber bei der Abgabe von alkoholischen Getränken auf das Alter ihrer Kunden achten, beziehungsweise ob ältere Käufer vorgeschickt werden und anschließend die alkoholischen Getränke an Minderjährige weitergeben.

Das Polizeipräsidium Westpfalz wünscht allen Marktbesuchern und Schaustellern eine schöne Adventszeit! |cri

