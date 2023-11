Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Ochtrup, Einbrüche in Bäckereien

Ibbenbüren, Ochtrup (ots)

In Ibbenbüren und in Ochtrup sind jeweils unbekannte Täter in Bäckereien eingebrochen. In Ochtrup-Langenhorst verschafften sich Unbekannte am Sonntag (26.11.23) zwischen 17.30 Uhr und 20.30 Uhr durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt zum Gebäude. Es handelt sich um ein Backstubencafé einer Bäckerei an der Straße Teupenhook. Im Gebäude hebelten die Täter zwei verschlossene Bürotüren auf. Sie durchsuchten zahlreiche Schränke und Schubladen und stahlen zwei Schranktresore mit Bargeld in Höhe eines mittleren dreistelligen Betrags. Die Tresore transportierten die Täter mit einem Firmenfahrzeug der Bäckerei, einem Renault Kangoo ab. Diesen entwendeten sie. Das Kennzeichen lautet: ST-BV 1021. Die Polizei in Ochtrup ermittelt zu diesem Einbruchdiebstahl und nimmt Hinweise von Zeugen entgegen unter 02553/9356-4155. In Ibbenbüren sind unbekannte Täter auf bisher unbekannte Weise in eine Bäckerei am Unteren Markt gelangt. Der Tatzeitraum liegt zwischen Donnerstag (23.11.23), 18.30 Uhr, und Freitag (24.11.23), 05.20 Uhr. Die Einbrecher durchsuchten die Bäckerei nach Diebesgut. In den Räumen hebelten sie einen Wandtresor auf. Sie stahlen einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag. Auch dieser Einbruch ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Hinweise von Zeugen nimmt die Wache in Ibbenbüren entgegen unter 05451/591-4315.

