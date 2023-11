LPI-GTH: Diebstahl aus Pkw- Zeugensuche

Gotha (ots) - Gestern Morgen, gegen 04.40 Uhr, beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannt gebliebene Personen die Schaufensterscheibe eines Juweliergeschäftes in der Jüdenstraße. Anschließend wurden Schmuckgegenstände in noch unbekanntem Wert entwendet. Die Polizei sucht Zeugen zum Sachverhalt. Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0284025/2023) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: ...

mehr