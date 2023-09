Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Zella-Mehlis (ots)

Am 15.09.2023, gegen 13.30 Uhr befuhr ein 75jähriger Suhler mit seinem Mercedes die Suhler Straße von Suhl kommend in Richtung Zella-Mehlis. In Höhe des Bahnhofes Zella-Mehlis, an der dortigen Baustelle, erkannte er die dort verkehrsbedingt wartenden Fahrzeuge zu spät, fuhr auf und schob das Fahrzeug auf weitere zwei Fahrzeuge. Insgesamt wurden bei dem Verkehrsunfall 4 Fahrzeuge beschädigt, der Gesamtschaden beträgt ca. 45000,- Euro. Bei dem Verkehrsunfall wurden insgesamt 4 Personen leicht verletzt.

