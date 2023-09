LPI-SHL: Störung Telefonanlage

Breitungen (ots) - Ein bislang unbekannter Radfahrer beschädigte in der Nacht zu Dienstag einen in der Goethestraße in Breitungen geparkten Skoda. Ohne seine Personalien zu hinterlassen bzw. ohne den Schaden zu melden, verließ er die Unfallstelle. Der Geschädigte erstattete eine schriftliche Anzeige bei der Polizei. Zeugenhinweise werden telefonisch (03693 591-0) unter Angabe des Aktenzeichens 0241152 entgegengenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

