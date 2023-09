LPI-SHL: Radfahrer flüchtet

Suhl (ots) - Aufmerksame Nachbarn meldeten Dienstagnachmittag einen Einbruch in der Oberlandstraße in Suhl. Unbekannte Täter verschafften sich am hellerlichten Tag gegen 17:45 Uhr Zutritt in ein Einfamilienhaus. Der Hauseigentümer war zur Tatzeit verreist. Durch das Klirren der eingeschlagenen Fensterscheiben wurden die Nachbarn hellhörig und sahen die Einbrecher im Haus. Sie entschlossen sich, dass Haus zu umstellen und informierten die Polizei. Den Tätern gelang ...

mehr