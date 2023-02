Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Flucht vor Polizei erfolglos

Offenbach-Hundheim (ots)

Polizei stellt Betäubungsmittel bei Kontrolle sicher. Am späten Montagabend kam der Streife auf der B 420 ein 23 Jahre alter Mann mit seinem Kleinkraftrad entgegen. Als er bemerkte, dass die Beamten den Streifenwagen wendeten, versuchte er sich mit hoher Geschwindigkeit der Kontrolle zu entziehen. Die Streife ließ sich jedoch nicht "abschütteln, weshalb der Fahrer seine "Flucht" aufgab. Der Versuch sich einer Kontrolle zu entziehen war nicht unbegründet. Der Mann hatte eine Alkoholfahne und er stand offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmittel, was er auch einräumte. Auch war das Fahrzeug nicht versichert. Bei einer Durchsuchung des 23-Jährigen fanden die Beamten auch noch Drogen in nicht unerheblicher Menge und stellten diese sicher. Zur Klärung der Beeinflussung durch Drogen und Alkohol wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Da der Verdacht bestand, dass das Kleinkraftrad manipuliert war, wurde es sichergestellt und wird von einem Sachverständigen begutachtet. Auf den jungen Mann kommen nun mehrere Anzeigen zu. |pilek

