Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Verkehrsunfall mit vier Fahrzeugen Zwei Verletzte

Emsdetten (ots)

Gestern Morgen (Freitag, 29.11.2023.) gegen 07.40 Uhr ereignete sich auf dem Grevener Damm in Höhe der Hausnummer 215 ein Verkehrsunfall mit vier beteiligten Autos. Eine 22-jährige Münsteranerin fuhr auf dem Grevener Damm in Fahrtrichtung Emsdetten und wollte nach links auf einen Parkplatz abbiegen. Verkehrsbedingt bremste sie mit ihrem Fiat 500 und hielt an. Der dahinterfahrende 53-jährige Münsteraner bremste seinen schwarzen VW Tiguan ebenfalls bis zum Stillstand ab, ebenso der 32-jährige Wettringer mit seinem Opel Astra. Nach jetzigem Erkenntnisstand fuhr ein 52-jähriger Fahrer eines Fiat Ducatos aus Krefeld auf den Opel Astra auf. Durch die Kollision wurden die anderen Fahrzeuge aufeinander geschoben. Der Fahrer des grauen Opel Astras und der Fahrer des Fiat Ducato wurden durch den Unfall schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Höhe des Sachschadens ist bislang unbekannt. Zwei Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Grevener Damm war für die Zeit der Verkehrsunfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen gesperrt, eine Umleitung wurde eingerichtet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die Fahrbahn wieder freigegeben.

