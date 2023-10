Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung vom 15.10.2023

Verden/Osterholz (ots)

Bereich PI Verden

Alkoholisiert am Steuer

Verden. Am Sonntagmorgen kontrollierten Beamte der Verdener Polizei in der Nienburger Straße einen Opel Meriva. Bei der Fahrerin, eine 43-Jährige aus dem Bereich Dörverden, konnten die Beamten Alkoholgeruch in ihrem Atem feststellen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,66 Promille. Gegen die 43-Jährige wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet, im Rahmen dessen sie sich einer Blutprobenentnahme unterziehen musste und ihr Führerschein durch die Beamten beschlagnahmt wurde.

Bereich PK Achim

Diebstahl einer Geldbörse

Ottersberg. Am Samstagmorgen, dem 14.10.2023, gegen 09:45 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person in einem Lebensmittelgeschäft in der Straße "Am Damm" die Geldbörse eines Kunden aus dessen Jackentasche. Der Geschädigte bemerkte den Diebstahl seiner Geldbörse samt Inhalt erst im weiteren Verlauf seines Einkaufs. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Achim unter 04202/9960 zu melden.

Unfallverursacher geflüchtet

Oyten. In der Nacht von Freitag, den 13.10.2023, ab ca. 19:00 Uhr, bis Samstag, den 14.10.2023, ca. 10:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Straße Lienerts Heide in Oyten. Auf dem dortigen Anwohnerparkplatz stieß ein bislang unbekanntes Fahrzeug mit einem dort abgeparkten Pkw zusammen, sodass Sachschaden an dem Pkw entstand. Die den Unfall verursachende Person entfernte sich unerlaubt von Unfallort, ohne ihren Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Eine Strafanzeige wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurde eingeleitet. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Achim unter 04202/9960 zu melden.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Bierden. Am Samstagvormittag, 14.10.2023, kam es in der Straße "Bruchwiesen" zu einem Verkehrsunfall, bei dem der spätere Unfallverursacher seinen Pkw mit offener Fahrertür führte und mit dieser einen anderen Pkw touchierte. Es kam zu Sachschäden an beiden Fahrzeugen. Nachdem sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort entfernte, wurde er durch Kräfte der Polizei Achim an seiner Wohnanschrift angetroffen, wobei eine Alkoholisierung des 80-Jährigen festgestellt werden konnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,36 Promille. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet, der Führerschein des Unfallverursachers wurde sichergestellt. Zudem erwarten den Unfallverursacher nun Strafanzeigen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Gefährdung des Straßenverkehrs.

Bereich ESD-BAB Langwedel

Bereich PK Osterholz

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Vollersode. Am Samstag, den 14.10.2023, wollte ein 30-jähriger Fahrer eines Opel Insignias die B74 in Richtung Steden überqueren. Dabei übersah er eine herannahende 54-jährige Bremerin mit ihrem Ford Fiesta, welche die B74 in Richtung Hambergen befuhr. Dadurch kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei der die Beifahrerin des 30-Jährigen und die 54-jährige Bremerin leicht verletzt wurden. An beiden Fahrzeugen entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Das Fahrzeug der 54-Jährigen musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

