Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung vom 14.10.2023

Verden/Osterholz (ots)

Bereich Verden:

++E-Scooter-Fahrerin leicht verletzt++

Verden. Am gestrigen Freitag, den 13.10.2023 kam es auf dem "Berliner Ring" zu einem Unfall zwischen einem 76-jährigen Pkw-Führer und einer 16-jährigen E-Scooter-Fahrerin. Als die junge Frau die Straße in Höhe der "Jahnstraße" zu überqueren versuchte, konnte der Pkw-Führer nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass es zum Unfall kam. Die 16-Jährige wurde hierbei leicht verletzt.

Bereich Autobahnpolizei Langwedel:

++Acht Unfälle in zwölf Stunden auf A1 und A27++

Die Beamten der Autobahnpolizei Langwedel mussten am Freitag zu diversen Verkehrsunfällen ausrücken. Am Nachmittag kam ein 75-jähriger Kleinwagenfahrer auf der A27 bei Kirchlinteln von der Fahrbahn ab und kollidierte im Seitenraum mit einer Baumgruppe. Er und seine Beifahrerin wurden hierbei verletzt. Kurz danach kam es am Stauende auf der A1 kurz vor dem Bremer Kreuz zu einem Auffahrunfall, bei dem insgesamt drei Personen verletzt worden sind. Nach einem Fahrstreifenwechsel hatte eine 72 Jahre alte Kleinwagenfahrerin das Stauende übersehen und fuhr auf ein vor ihr fahrendes Fahrzeug auf. Bei diesem Unfall wurden insgesamt drei Personen leicht verletzt. Eher glimpflich ging der Versuch eines 57 Jahre alten Mannes aus, der auf der Rastanlage Goldbach probierte, seinen Anhänger per Hand zu rangieren. Der Anhänger hatte jedoch andere Pläne und rollte unbeirrt gegen ein parkendes Fahrzeug. Hierbei wurde eine unschöne Schramme hinterlassen. Bei einsetzendem Starkregen kam es gegen 19:30 Uhr auf der A1 im Bereich Oyten zu einem Verkehrsunfall, wo ein Geländewagen im Graben landete. Der 55 Jahre alte Fahrer und seine 40 Jahre alte Begleiterin wurden hierbei leicht verletzt. Die Fahrbahn musste für die Bergungsmaßnahmen durch die Polizei zum Teil gesperrt werden. Trotz eingeschaltetem Blaulicht übersahen unaufmerksame Autofahrer das aufgestellte und ebenfalls blinkende Absperrmaterial und fuhren gegen die Absperrung, die dadurch beschädigt wurde. Einem Fahrzeugführer konnte die Beamten unangepasste Geschwindigkeit nachweisen, ein anderer Fahrzeugführer fuhr nach der Beschädigung der Absperrmaterialien einfach weiter. Keine halbe Stunde später kam es aufgrund von Starkregen zu einem weiteren Unfall, dieses Mal jedoch wieder auf der A27. Ein 31 Jahre alter Autofahrer kam wegen des plötzlich einsetzenden Starkregens von der Fahrbahn ab und touchierte hierbei die Leitplanken. Er blieb glücklicherweise unverletzt. Gegen Mitternacht kam es schließlich im Bereich des Bremer Kreuzes noch zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 61 Jahre alter Lkw-Fahrer von einem anderen Lkw bei einem missglückten Spurwechsel abgedrängt worden ist. Der Lkw des 61-jährigen geriet dabei seitlich in die Leitplanken. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort. Insgesamt wurden bei den Unfällen sieben Personen verletzt. Der Gesamtschaden wird auf rund 80.000EUR geschätzt.

Bereich Achim:

++Kollision mit Verkehrsinsel++

Oyten. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr in der Nacht auf den 14.10.2023 die Bockhorster Dorfstraße und übersah nach derzeitigem Ermittlungsstand eine Verkehrsinsel. Trotz des Zusammenstoßes mit dem Verkehrszeichen auf der Verkehrsinsel setzte der Fahrzeugführer die Fahrt fort. Aufgrund am Unfallort aufgefundener Fahrzeugteile dürfte es sich bei dem gesuchten Fahrzeug um einen roten Ford Fiesta älteren Baujahrs handeln. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Fahrzeug, dem Fahrzeugführer bzw. dem Unfallhergang machen können. Es wird gebeten, entsprechende Hinweise unter der 04202-9960 zu melden.

Bereich Osterholz:

++Einbruchdiebstahl aus Pkw++

Ritterhude. Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag warf ein bislang unbekannter Täter in der Goethestraße der Ortschaft Ritterhude einen Kanaldeckel in die Seitenscheibe eines Mazda 6. Dieser stand unter einem Carport auf einem Privatgrundstück. Anschließend entwendete der Täter eine im Wagen abgelegte Geldbörse. Der Gesamtschaden wird mit mehreren hundert Euro beziffert. Hinweise nimmt ihre örtliche Polizeidienststelle unter 04292/811740 entgegen.

++Wucherpreise reisender Handwerker++

Worpswede. Am vergangenen Donnerstag boten dubiose reisende Handwerker im Worpsweder Ortsteil Hüttenbusch ihre Dienste an. Nachdem sie sich mit einem Anwohner auf eine Summe von 4.500EUR für die Erneuerung seiner Hofeinfahrt geeinigten hatten, begonnen sie sogleich mit den Arbeiten. Als der Geschädigte die vereinbarte Summe entrichtet hatte, erschienen die vermeintlichen Handwerker am Folgetag nicht mehr. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang eindringlich davor, sich an der Haustür auf derartige Geschäfte einzulassen.

