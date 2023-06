Feuerwehr Xanten

FW Xanten: "Früh übt sich" - am Besten gemeinsam

Xanten (ots)

Samstag, 17.06.2023 - Was in den aktiven Einheiten bereits seit Jahren sehr gut funktioniert, ist natürlich auch Bestandteil der Arbeit der Jugendfeuerwehren aus Sonsbeck, Xanten und Alpen; die interkommunale Zusammenarbeit.

So startete am Samstag bei bestem Wetter die diesjährige gemeinsame Übung der etwa 50 Kinder und Jugendlichen aus den drei Feuerwehren in Xanten. Nach einer gemeinsamen Lagebesprechung am Gerätehaus des Löschzuges Mitte in Xanten, machten sich gemischte Gruppen aller drei Feuerwehren zu Fuß in den wesentlich kühleren Stadtpark auf.

Hier standen verschiedene Spiele auf dem Programm die für Spaß, aber auch vor allen Dingen für Abkühlung sorgten. Eines hatten alle Stationen gemeinsam, es kam auf Teamwork und gemeinsame Absprachen an.

Ein großer Dank gilt allen Betreuerinnen und Betreuern für die Vorbereitung und die Begleitung der gemeinsamen Veranstaltung. Abgeschlossen wurden die ca. vier Stunden mit einer Stärkung vom Grill.

Original-Content von: Feuerwehr Xanten, übermittelt durch news aktuell