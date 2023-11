Polizei Steinfurt

POL-ST: Lienen, Verkehrsunfall zwischen Fußgänger und Radfahrer Fußgänger schwer verletzt

Lienen (ots)

Auf der Lengericher Straße ereignete sich gestern Abend (Mittwoch, 29.11.2023) um 18.30 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall. Der 32-jährige Lienener befuhr mit seinem Ford Transit die Lengericher Straße in Fahrtrichtung Lienen. In Höhe der Hausnummer 44 trat der 28-jährige Fußgänger, ebenfalls aus Lienen, auf die Straße. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand konnte der Fahrzeugführer nicht mehr rechtzeitig anhalten und es kam zur Kollision der beiden Beteiligten. Der Fußgänger wurde bei dem Unfall schwer verletzt, der Autofahrer leicht. Beide wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich nach ersten Ermittlungen auf etwa 5000 Euro.

