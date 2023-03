Polizei Wuppertal

POL-W: SG - Fußgänger bei Unfall schwer verletzt

Wuppertal (ots)

Heute (24.03.2023, gegen 07:00 Uhr) kam es auf der Demmeltrather Straße zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Fußgänger (44). Eine 36-Jährige fuhr in ihrem Suzuki auf der Demmeltrather Straße in Richtung Focher Straße, als ein Fußgänger auf die Straße trat. In der Folge kam es zu einer Kollision, wodurch der 44-Jährige schwer verletzt wurde. Rettungskräfte der Feuerwehr brachten ihn in ein Krankenhaus. Am Auto entstand ein niedriger vierstelliger Sachschaden. (rb)

