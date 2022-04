Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wer kennt die Täter?

Jena (ots)

Ein richterlicher Beschluss zur Veröffentlichung von Täterbildern, bezüglich einer Betrugshandlung in Jena Zentrum, liegt vor. Am Donnerstag, den 16. September 2021, gegen 13:00 Uhr begaben sich die unbekannten Beschuldigte in eine Parfümerie in der Goethestraße in Jena. Hier entwendeten Beide Waren im Wert von 220,- Euro. Im Anschluss begaben sich die Unbekannten in eine im selbigen Einkaufszentrum befindlichen Drogerie und entwendeten auf ähnliche Weise Waren im Gesamtwert von knapp 1.000,- Euro. Beide Täter handelten entsprechend ihrer bereits vorgefassten Absicht gemeinschaftlich.

Wer kennt die abgebildeten Person und kann Angaben zu ihrer Identität und Aufenthalt machen?

Hinweise bitte an die Polizei Jena unter: 03641- 810 oder per Mail an: ED.ID.LPI.Jena@polizei.thueringen.de.

