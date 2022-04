LPI-J: Verkehrsunfallflucht

Weimar (ots) - Am 07.04.2022 gegen 22:50 Uhr befuhr der Fahrer eines Pkw Opel die B 87 aus Umpferstedt kommend in Richtung Schwabsdorf. Ca. 100 Meter nach dem Ortsausgang Umpferstedt überquerte plötzlich ein Dachs die Fahrbahn. In der weiteren Folge kam es zur Kollision zwischen Pkw und Dachs, wobei das Tier tödlich verletzt wurde. Am Pkw entstand Sachschaden, der Fahrer blieb unverletzt. Am 08.04.2022 gegen 05:50 Uhr ereignete sich ein weiterer Wildunfall auf der ...

