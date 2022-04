LPI-J: Garagendiebstahl

Apolda (ots) - Zwischen dem 06.04.2022, gegen 19:00 Uhr und dem 07.04.2022, gegen 07:00 Uhr parkte eine 22jährige Fahrzeugführerin ihren Pkw in der Compterstraße in Apolda als unbekannte Täter die kleine hintere linke Seitenscheibe zerstörten. Der bzw. die Täter entwendeten sodann aus dem Fahrzeug einen Laptop im Wert von ca. 799 Euro. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

