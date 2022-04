Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall

Weimar (ots)

Am 07.04.2022 gegen 09:40 Uhr befuhren zwei Pkw-Fahrer die Landstraße aus Richtung Isserstedt kommend in Richtung Großschwabhausen. Kurz vor der Kreuzung "Am Seewege" bremste der vordere Fahrzeugführer seinen Pkw ab, die nachfolgende Fahrerin wollte dennoch kurz vor dem Kreuzungs bereich überholen. Hierbei kam es zur seitlichen Berührung beider Fahr- zeuge. In der weiteren Folge zog die Überholende nach links, fuhr in den Straßengraben und stieß hier gegen einen Zaun, welcher dadurch beschädigt wurde. Das Fahrzeug der Verursacherin erlitt wirtschaft-lichen Totalschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Der Schaden am Pkw des Geschädigten beläuft sich auf 5.000 Euro, die Repaturkosten des Zaunes belaufen sich auf ca. 2.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

