POL-MK: 44-Jähriger schlägt mit Glasflasche zu/Versuchter Einbruch in Werkstatt

Herscheid (ots) - In den Silbergkurven auf der L561 kam es am Nachmittag, gegen 13:10 Uhr, zu einem schweren Verkehrsunfall. Die 39-jährige Fahrerin eines Ford Fiesta aus Bad Nauheim geriet in der ersten scharfen Rechtskurve in Fahrtrichtung Herscheid nach dem Einmündungsbereich nach Ober-Holte aus bislang unklarer Ursache auf die gegenüberliegenden Fahrspuren. Dort kollidierte sie mit einem entgegenkommenden VW Touran ...

