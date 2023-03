Polizei Wuppertal

POL-W: SG - Ladendiebe flüchten mit Auto - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und Polizei

Wuppertal (ots)

Am 22.03.2023, gegen 18:00 Uhr, verließen ein junger Mann und eine junge Frau mit zwei gefüllten Einkaufswagen einen Lebensmittelmarkt in der Walter-Dodde-Straße in Solingen, ohne die Ware zu bezahlen. Sie flüchteten in einem Auto. Unmittelbar nachdem die zwei Personen mit den unbezahlten Waren den Laden verließen, folgte ihnen eine Angestellte (38) bis zum Parkplatz. Dort half eine dritte, ältere Person dabei, die Beute in einen VW mit Duisburger Kennzeichen zu verladen. Nach Ansprache durch die Mitarbeiterin, unterbrachen die drei Verdächtigen das Beladen und setzten sich in den Wagen. Der ältere Mann setzte sich an das Steuer und fuhr los. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste die 38-Jährige zur Seite treten. Die Polizei fahndete nach den Tätern und konnte den VW an der Kölner Straße zur Grünewalder Straße antreffen. In dem Fahrzeug befanden sich zwei 17-Jährige (m, w), ein 56-Jähriger sowie die vermeintliche Beute. Die Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wird der 56-Jährige einem Haftrichter vorgeführt. Dieser hat über eine etwaige Haft zu entscheiden. (rb)

