POL-ESW: Pressebericht 01.04.2022 -2

2x Diebstahl von Geldbörse; Polizei in Eschwege und Hessisch Lichtenau sucht jeweils Zeugen

Nachträglich angezeigt wurde am heutigen Tag ein Geldbörsendiebstahl, der sich am Montag im Herkules-Einkaufsmarkt in der Augustastraße in Eschwege ereignet hat. Unbekannte hatten hier zwischen 09.00 Uhr und 10.00 Uhr einer 76-jährigen Frau aus Eschwege in einem unbeobachteten Moment die Geldbörse aus einer Tragetasche geklaut, die am Einkaufswagen hing. Der Stehlschaden beläuft sich auf ca. 170 Euro. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Ebenfalls einen Geldbörsendiebstahl verzeichneten die Beamten der Polizei Hessisch Lichtenau. Demnach wurde einer 23-jährigen Frau aus Sontra das Portmonee von Unbekannten gestohlen, als die Frau dieses kurzzeitig auf dem Dach ihres Fahrzeugs abgelegt hatte. Der Vorfall geschah am gestrigen Donnerstag zwischen 14.30 Uhr und 14.35 Uhr in der Heinrichstraße in Hessisch Lichtenau. Die Geldbörse enthielt u.a. einen Bargeldbetrag, sowie diverse Ausweisdokumente und EC-Karten. Hinweise nimmt in dem Fall die Polizei in Hessisch Lichtenau unter 05602/9393-0 entgegen.

