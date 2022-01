Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 21-jähriger Autofahrer entzieht sich polizeilicher Kontrolle und verursacht Verkehrsunfall

Mönchengladbach (ots)

An der Kreuzung Breite Straße/ Gerstacker ist es am Mittwoch, 12. Januar, gegen 20.40 Uhr, zu einem Unfall mit Sachschaden gekommen, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 21-jähriger Autofahrer kollidierte mit einer Straßenlaterne, nachdem er versucht hatte, vor einer polizeilichen Kontrolle zu fliehen.

Der Streifenwagenbesatzung waren der Mann und seine Beifahrerin bereits an der Kreuzung Limitenstraße/ Gracht/ Stresemannstraße aufgrund von erhöhter Geschwindigkeit aufgefallen. Als die Beamten den Fahrer mit Anhaltesignalen an einer roten Ampel dazu aufforderten stehenzubleiben, versuchte sich dieser der Verkehrskontrolle zu entziehen. Mit hoher Geschwindigkeit bog er rechts in die Straße Am Gerstacker ein und kollidierte dort mit einer Straßenlaterne. Dabei wurde die Beifahrerin leicht verletzt. Unmittelbar nach dem Unfall versuchte er zusätzlich zu Fuß zu flüchten, konnte jedoch daran gehindert werden. Bei der darauffolgenden Festnahme leistete der Mann erheblichen Widerstand. Es wurde niemand verletzt.

Aufgrund der körperlichen Auffälligkeiten des Mannes war davon auszugehen, dass er den Wagen unter dem Einfluss von Betäubungsmittel fuhr. Die bei der Durchsuchung gefundenen Gegenstände deuteten außerdem daraufhin, dass er illegalen Handel mit Betäubungsmitteln betreibt.

Der Beschuldigte wurde zwecks Identitätsfeststellung und einer Blutprobenentnahme dem Polizeipräsidium Mönchengladbach zugeführt. Die Ermittlungen ergaben, dass er außerdem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann entlassen und Strafanzeigen wegen mehrerer Delikte gegen ihn gefertigt. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell