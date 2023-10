Polizei Eschwege

POL-ESW: Sachbeschädigung und Unfallflucht; Polizei ermittelt gegen zwei unbekannte Fahrer von Motocross Maschinen und sucht Zeugen

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Die Polizei in Eschwege hat nach zwei kurz aufeinander folgenden Vorfällen Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht und Sachbeschädigung gegen zwei unbekannte Verkehrsteilnehmer auf Motocross Maschinen aufgenommen.

>>>Außenspiegel abgetreten

Wie die Beamten aus Eschwege berichten, befuhr am Dienstagmorgen ein 52-Jähriger aus Wehretal gegen 09.45 Uhr mit seinem Auto in der Ortslage von Niederhone die Jestädter Straße von Oberhone kommend, in Richtung Jestädt. Hinter dem Auto befanden sich zu dieser Zeit zwei Motorräder (Motocross Maschinen) in gleicher Fahrtrichtung. Wegen eines auf der Fahrbahn befindlichen Gegenstandes musste der 52-Jährige dann seinerseits kurzzeitig nach links ausweichen. Im Anschluss wurde der Mann von der ersten Motocross Maschine überholt. Dabei soll der Kradfahrer während des Überholvorgangs mutwillig den linken Außenspiegel an dem Pkw des 52-Jährigen abgetreten haben. Der hierbei entstandene Schaden beläuft sich auf 500 Euro. Der unbekannte Motorradfahrer setzte seine Fahrt im Anschluss fort.

>>>Zweites Motorrad von Pkw touchiert; Motorrad fährt unerlaubt davon

Infolge dieses ersten Vorfalls zog der 52-Jährige mit seinem Wagen offenbar erneut nach links und touchierte dabei dann leicht die zweite Motocross Maschine, deren Fahrer ebenfalls im Begriff war, den Pkw zu überholen. Der zweite, unbekannte, Kradfahrer kam trotz der leichten Kollision mit dem Pkw jedoch nicht zu Fall und setzte seine Fahrt letztlich ebenfalls ohne anzuhalten fort. Der Streifschaden an dem Pkw durch die Cross Maschine beziffert sich auf 800 Euro.

Die Polizei in Eschwege ermittelt gegen die unbekannten Cross Fahrer in einem Fall nun wegen Sachbeschädigung und im anderen Fall wegen Verkehrsunfallflucht.

Hinweise zu den unbekannten Fahrern der Cross Maschinen sind erbeten unter 05651/925-0.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell