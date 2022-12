POL-BN: Ladendiebstahl in Bonn-Tannenbusch - 14 Pakete gefrorenen Lachs entwendet - 38-jähriger Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Bonn (ots) - Am 15.12.2022, in dem Zeitraum zwischen 12:30 und 20:30 Uhr, brachen noch unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus auf der Professor-Neu-Allee in Bonn-Beuel ein. Nach dem aktuellen Sachstand verschafften sich die Unbekannten auf noch nicht geklärte Art und Weise Zugang in die Zimmer des ...

mehr